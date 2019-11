De omkomne franske soldater var indsat i en aktion mod jihadister i det nordlige Mali.

13 franske soldater, som var sat ind i en aktion mod jihadister i Mali, er dræbt. Det skete, da to helikoptere ramte hinanden.

Det oplyser præsident Emmanuel Macrons kontor.

Det er det største militære tab for Frankrig i denne egn af Afrika, siden de franske soldater blev indsat i Mali i 2013.

Ulykken skete mandag aften. Her var soldaterne sat ind for at opspore jihadister, der i flere uger har gennemført en række dødelige angreb i det nordlige Mali.

I en erklæring fra Frankrigs væbnede styrker lyder det, at det var en helikopter af typen Tigre, der kolliderede med en Cougar-helikopter. De to helikoptere var tilkaldt for at være bakke franske soldater på landjorden op.

Frankrig har indsat over 4500 soldater i Sahel-området, hvor islamistiske oprørere med tilknytning til Islamisk Stat og al-Qaeda har fået fodfæste.

Det nordlige Mali bruges ofte af jihadisterne som afsæt for angreb i andre områder af ørkenbæltet.

Danmark har i flere år bidraget til FN's fredsbevarende mission i Mali. For øjeblikket er tre danske stabsofficerer og et C-130 Hercules transportfly med tilhørende mandskab indsat i Mali, oplyser Forsvaret.

/ritzau/AFP