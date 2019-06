Man skal ikke hænge ud under et højt træ, hvis det er tordenvejr. Det kan være dødsensfarligt.

Bare se, hvad der skete for to giraffer fra en park i Florida, USA, tirsdag. Det skriver New York Post.

De er blevet dræbt af lynet, i et usædvanligt uheld i parken, hvor de sammen med 18 andre giraffer er attraktionen.

Tragedien ramte, da den næsten 5 meter høje girafhun Lila og hendes 3,7 meter høje ven Jioni blev ramt af lynet ved Lion Country Safari nær West Palm Beach den 3. maj.

Sådan lyder beskeden fra dyrepasserne på Facebook.

»Vi er meget kede af at dele nyheden om, at to af vore giraffer er gået tabt på grund af et lynnedslag,« sagde de i posten.

»Vores undersøgelser har bekræftet, at de døde som resultatet af et lynnedslag, og at de døde øjeblikkeligt.«

Der var faktisk lavet noget, de kunne søge ly i, hvis stormen blev for voldsom.

»Men der er ingen måde, hvorpå vi kan tvinge dem til at bruge det,« siger talsmand for parken Haley Passeser til tv-stationen NBC.

Det stod ikke klart, om dyrene blev ramt af ét lyn, eller om der var to. Ingen mennesker så lynet slå ned.

»Vi vil fortsat savne de to utroligt elskelige giraffer. De vil begge blive savnet,« siger parken på Facebook.

Lily var 10 år gammel og Jioni bare et år. Safarien havde i alt 20 giraffer før hændelsen.