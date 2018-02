Aparte situationer og par, der absolut ingen kemi har, er ikke et særsyn i det populære tv-program 'Gift ved første blik'. Men to af deltagerne i den australske udgave af programmet har tilsyneladende fået et godt øje til hinanden.

Der er bare et lille problem: Parret er ikke blevet sat sammen af programmets eksperter.

Som så mange gange før i 'Gift ved første bliks' historie har det været åbenlyst for seerne på australsk Channel 9, at hverken Troy Delmege eller Carly Bowyer har fundet melodien med deres partnere i programmet. Derimod så de ud til at være særdeles glade for hinanden, da de blev fotograferet sammen i Melbourne Park. Det skriver News.com.au.

Mediet viser billeder, hvor de to deltagere er særdeles intime under en picnic i parken. Blandt andet greb Troy Delmage fat om Carly Bowyers bagdel, mens hun lå ovenpå ham. På et andet billede, hvor de ligger på græsset ved siden af hinanden, holder han hende på det ene bryst.

Troy og Carlys flirten er kontroversiel, for 'Gift ved første blik' kører stadig 'Down Under'.

Den tilsyneladende gode kemi mellem Troy Delmege og Carly Bowyer står dog i skærende kontrast til, hvordan det står til i de ægteskaber, de har indgået i programmet.

Troy blev gift med stewardessen Ashley Irvin, mens Carly sagde 'ja' til millionæren Justin Fischer, men meget hurtigt stod det klart, at det bestemt ikke gik, som programmets eksperter havde håbet.

Ashley Irvin har forgæves forsøgt at nå ind til Troy, og Justin har været meget afvisende overfor Carly.

Det populære og kontroversielle program har været særdeles elveringsdygtigt i både dramaer og solstrålehistorier - såvel i Danmark som i resten af verden.