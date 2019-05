Macron lover fortsat støtte til terrorbekæmpelse i Sahel-regionen, efter at soldater er dræbt i gidselaktion.

To franske soldater er dræbt i Burkina Faso, hvor de deltog i en natlig redningsaktion for at befri fire gidsler.

Det oplyser det franske præsidentpalads, Élysée-palæet, fredag.

Gidslerne - to franske turister, en amerikansk kvinde og en sydkoreaner - meldes i god behold.

De to franskmænd blev bortført den 1. maj, da de var på safari i Burkina Fasos naboland Benin. Deres lokale guide blev fundet dræbt.

De nærmere omstændigheder omkring tabet af de to soldater er endnu uklare. Det er heller ikke oplyst, hvilken gruppe der stod bag gidseltagningerne.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, kondolerer over for de to soldaters familier, fremgår det af den officielle franske meddelelse.

Det er ikke oplyst, hvor mange soldater der deltog i redningsaktionen, der fandt sted i den nordlige del af Burkina Faso natten til fredag, skriver den franske avis Le Monde.

Burkina Faso er et af landene i den afrikanske Sahel-region, som tæller nogle af verdens fattigste lande.

På det seneste er islamistiske grupper blevet mere aktive i Burkina Faso. Det har skabt bekymring om, hvorvidt de også kan infiltrere nabolande som Benin og Togo.

Præsident Macron lover fortsat at støtte Burkina Faso og Benin i bekæmpelse af terrorisme i Sahel, meddeler Élysée-palæet.

/ritzau/AFP