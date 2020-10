To journalister fra Le Monde er i kritisk tilstand efter at være blevet såret under beskydninger i enklave.

To franske journalister fra avisen Le Monde er blevet alvorligt såret under kampe i enklaven Nagorno-Karabakh.

Journalisterne er i kritisk tilstand efter at være blevet såret under aserbajdsjanske beskydninger torsdag.

Det oplyser Nagorno-Karabakh-regionens udenrigsministerium.

Journalisterne er blevet opereret af lokale læger og vil senere blive transporteret til den armenske hovedstad, Jerevan.

Kampe mellem Armenien og Aserbajdsjan blev intensiveret torsdag, da den franske præsident, Emmanuel Macron, sagde, at jihadister er blevet sendt til Nagorno-Karabakh i det, han kalder "en ny og alvorlig" udvikling i striden.

- Vi har oplysninger, som tyder på, at syriske kæmpere fra jihadgrupper har bevæget sig gennem Gaziantep (i det sydøstlige Tyrkiet, red.) for at nå til Nagorno-Karabakhs kampplads, sagde Macron, da han tidligere på dagen ankom til et EU-topmøde i Bruxelles.

- Det er en meget alvorlig ny kendsgerning, som ændrer situationen.

Tidligere torsdag gentog både Vesten og Rusland deres opfordringer til at standse kampene, der hidtil har efterladt flere end 130 døde i den omstridte region.

Kampene brød ud i sidste uge i Nagorno-Karabakh, der ligger i Aserbajdsjan. Områdets armenske flertal har erklæret sig uafhængigt af den aserbajdsjanske regering.

De nuværende kampe er de værste sammenstød mellem det overvejende kristne Armenien og det muslimske Aserbajdsjan siden 1990'erne.

Indtil videre har både Armeniens premierminister, Nikol Pasjinian og den aserbajdsjanske leder, Ilham Aliyev, afvist idéen om at føre samtaler.

