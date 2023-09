»Vragresterne af hvert fly blev fundet en kilometer fra hinanden.«

To piloter mistede søndag livet, da deres fly kolliderede med hinanden under et opvisningsshow i Reno i den amerikanske delstat Nevada.

Det skriver CNN.

»Omkring klokken 14.15 i eftermiddags (søndag, red.), ved afslutningen af T-6 Gold-løbet, kolliderede to fly ved landingen, og det er blevet bekræftet, at begge piloter er døde,« lyder det i en udtalelse fra arrangøren af National Championship Air Races and Air Show.

De to piloter, der mistede livet, er siden blevet identificeret som Nick Macy og Chris Rushing.

»Begge var dygtige piloter og guldvindere i T-6-klassen, Macy styrede 'Six-Cat', og Rushing fløj 'Baron's Revenge'," lyder det i udtalelsen, som er delt på flyshowets Facebookside.

Familierne til begge piloter er blevet underrettet om den tragiske ulykke.

»Jeg er fuldstændig knust og ked af det i dag,« fortæller Fred Telling, der er formand for Reno Air Racing Association og formand for T-6-klassen:

»Mine tanker går til deres familier og til alle de tilskuere og fans, der så entusiastisk har støttet os i denne uge.«

Ingen andre personer kom til skade i forbindelse med ulykken.

Som følge af tragedien valgte man at aflyse resten af søndagens planlagte shows.

De amerikanske luftfartsmyndigheder er nu ved at undersøge ulykken:

»Vragresterne af hvert fly blev fundet en kilometer fra hinanden,« oplyser National Transportation Safety Board i en udtalelse til CNN, ligesom man oplyser, at vragdelene vil blive bragt til en ekstern facilitet til analyse.