Det er næppe set før i flyhistorien, at to civilfly kolliderer i luften og efterfølgende lander sikkert. Begge flys piloter slipper uden en skramme.

Sikkert er måske så meget sagt, for et af flyene fik en faldskærm til at folde sig ud. Flyet, en Cirrus SR22, dalede sikkert ned på en mark. Piloten og hans passager kunne gå fra 'nedstyrtningsstedet'. Det skriver CNN.

Det andet fly, en Metroliner fra selskabet Key Lime Air, så meget værre ud, men tilsyneladende var det i stand til at flyve videre og lande i den nærmeste lufthavn, Centennial Airport, i nærheden af Denver.

Det var en fragtfly, og den eneste person ombord, piloten, slap også uden en skramme, fortæller talsmanden for Arapahoe Countys sherifkontor, John Bartmann.

Kollisionen skete i luften onsdag klokken 10.25, fortæller han. Det er endnu ikke fastslået, hvem der har skylden for ulykken.

Kollisionen skete i luften onsdag klokken 10.25, fortæller han. Det er endnu ikke fastslået, hvem der har skylden for ulykken.

»Man forventer noget meget værre. Det her var forbløffende,« sagde Bartmann.

»Vi har oplevet adskillige flystyrt i vores område, men aldrig har jeg set en faldskærm blive anvendt og bringe flyet ned i hel tilstand.«

Det nationale transportsikkerhedsråd (NTSB) udtaler, at sammenstødet skete, mens de to fly var ved at lægge an til landing.

NTSB vil sende et hold for at undersøge kollisionen nærmere.

Bartmann fortæller, at flyvragdele er spredt over et stort område. Hvis folk finder vragdele på jorden, skal de undlade at røre ved dem. I stedet skal de kontakte sheriffens kontor.