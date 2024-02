Et Norwegian-fly er tirsdag aften kollideret med et andet fly i Oslo.

Begge fly befandt sig på jorden – men da Norwegian-fly begyndte at køre på vej mod takeoff, kom det for tæt på et andet fly, som holdt parkeret.

Det skriver Dagbladet.

Heldigvis skete kollisionen ved lav hastighed, og ingen personer er således kommet til skade.

»Da et fly på vej til Kristiansand skulle køres ud, kom det for tæt på et andet Norwegian-fly og ramte naboflyet med lav hastighed.«

»Ingen kom til skade, og alle passagererne på begge fly vil blive overført til erstatningsfly, der allerede er på plads,« siger kommunikationschef Charlotte Holmbergh til Dagbladet.

En passager beretter da også, at det hele foregik meget udramatisk.

Der skete dog materiel skade, da et stykke Norwegian-flyets vinge knækkede af.

Norwegian-flyet er nu taget ud af drift og skal gennemgå en reparation.

Flyet skulle være fløjet fra Oslo mod Kristiansand – nu med forsinkelse i et andet fly.