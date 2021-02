Under en ransagning er i alt fem FBI-agenter blevet skudt tirsdag morgen. To af dem er dræbt, meddeler FBI.

To FBI-agenter er blevet dræbt og tre andre såret af skud i forbindelse med en anholdelse i byen Sunrise i Florida tirsdag morgen lokal tid.

Det bekræfter det amerikanske forbundspoliti i en meddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Skyderiet skete under en ransagning hos en mand, der er mistænkt for blandt andet at have begået vold mod børn, meddeler FBI.

Den mand, der skulle anholdes, barrikaderede sig i sit hjem og skød efter politifolkene, siger en politikilde til avisen Miami Herald. Han menes at have taget sit eget liv efterfølgende, siger kilden.

FBI bekræfter, at manden er død.

Politiet i Sunrise oplyser til Miami Herald, at den mistænkte er en mand, der skulle efterforskes for muligvis at være i besiddelse af børneporno.

