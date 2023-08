Det sendte chokbølger gennem USA, da to FBI-agenter blev dræbt og tre andre såret.

Nu er 98 personer blevet anholdt i en omfattende og uhyggelig sag – med grene til flere lande.

Det var 2. februar 2021, at de to FBI-agenter Daniel Alfin og Laura Schwartzenberger blev skuddræbt og tre af deres kolleger blev såret under en aktion i en lejlighed i Florida.

Her blev agenterne angrebet, da de ville tilbageholde en computerprogrammør, som var mistænkt for at være i besiddelse af børnepornografisk materiale. Programmøren døde også under skudvekslingen.

To et halvt år senere kan FBI og det føderale australske politi (AFP) præsentere et stort gennembrud i sagen, skriver CNN.

13 børn er blevet reddet fra en formodet pædofiliring – og politiet deler flere skræmmende oplysninger under et pressemøde.

»Nogle af børnene kendte de mænd, der er blevet arresteret,« siger politichef ved AFP, Helen Schneider.

79 af anholdelserne skete i USA, mens 19 mænd er blevet anholdt i Australien under en stor, koordineret aktion mod den formodede pædofiliring.

Ifølge FBI og AFP opererede ringen på det mørke internet, som man kalder den del af nettet, hvor der sælges narkotika, våben og foregår anden ulovlig aktivitet.

Nogle af de anholdte mistænker efterforskerne for at have begået overgreb mod børn i over ti år – og delt materialet med det formodede pædofilinetværks øvrige medlemmer.

Ifølge Helen Schneider er der tale om et 'meget sofistikeret netværk', hvor deltagerne havde stor viden om, hvordan man kunne dele børneporno på det mørke internet uden at det kunne spores.

»At se, distribuere og producere materiale med overgreb mod børn er en frygtelig forbrydelse, og så langt som dette netværk gik, for at undgå at blive opdaget, beviser kun, hvor farlige de var,« siger Helen Schneider.

De mange anholdelser til trods, ser det ikke ud til, at efterforskningsarbejdet stopper her.

Helen Schneider fortæller, at yderligere anholdelser ikke kan udelukkes, og meget tyder på, at pædofiliringen har grene langt ud over USAs og Australiens grænser.

FBI og AFP har delt navnene på over 200 købere af børneporno fra ringen med politimyndighederne i andre lande.