To medarbejdere skulle kigge til den overgrebssigtede Jeffrey Epstein hver halve time, men faldt selv i søvn.

To ansatte i det fængsel, hvor rigmanden Jeffrey Epstein blev fundet død i august, ventes tirsdag at blive sigtet i forbindelse med hans død.

Det oplyser en kilde med kendskab til sagen til avisen New York Times.

De to ansatte var på arbejde den nat, Epstein tog livet af sig selv.

Tilsyneladende holdt de to ansatte ikke tilstrækkeligt godt øje med den indsatte, der afventede en retssag for anklager om menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger.

Anklagerne kunne have sendt ham i fængsel i op mod 45 år.

De to ansatte skulle have kigget til Epstein hver halve time. Men det har tidligere været beskrevet, at de faldt i søvn på vagten og forfalskede skemaer over, hvor ofte de havde set til ham, skriver New York Times.

Amerikanske medier har tidligere skrevet om, at de overvågningskameraer, der var rettet mod Epsteins celle, ikke virkede.

Epsteins selvmord har været omgærdet af flere konspirationsteorier, da han havde været på venskabelig fod med USA's præsident, Donald Trump, tidligere præsident Bill Clinton og Storbritanniens prins Andrew.

Rigmandens advokater, Reid Weingarten og Martin Weinberg, har over for den amerikanske distriktsdommer Richard Berman sået tvivl om obduktionen af Epstein, der viste, at den anklagede hængte sig selv i sin celle i Manhattan Correctional Center 10. august.

/ritzau/