Ifølge russiske nyhedsbureauer er 42 voksne og et barn blevet reddet ud af et fly, der måtte nødlande.

To personer er dræbt, og syv er såret, efter at et fly måtte nødlande i Rusland. De to dræbte er begge piloter.

Det skriver de russiske nyhedsbureauer Tass og Sputnik.

Ifølge de lokale myndigheder i regionen Buryatia i det sydlige Rusland er 42 voksne og et barn blevet reddet ud af flyet.

Ulykken skete torsdag morgen lokal tid i lufthavnen i byen Nizhneangarsk.

- Myndighederne holder øje med situationen med flyulykken i Nizhneangarsks lufthavn, siger Aleksej Fishev, der er pressechef for regionens politiske leder, til journalister.

- Et passagerfly foretog en nødlanding her. Det medførte, at to piloter mistede livet. Alle passagerer er i live, siger han.

Ifølge pressechefen lettede flyet fra Nizhneangarsk i de tidlige morgentimer torsdag med retning mod Ulan-Ude.

Men kort derefter svigtede en af flyets motorer.

- Flyets piloter besluttede derfor at vende tilbage til lufthavnen, siger pressechefen.

Men under nødlandingen ramte flyet jorden cirka 100 meter fra landingsbanen og ramlede ind i en bygning, der bliver brugt til rensning af spildevand.

- Herefter brød flyet i brand, fortæller pressechefen.

Han oplyser desuden, at regionens politiske leder, Aleksej Tsydenov, har sendt den nødvendige assistance til stedet.

Der er tale om et fly af typen Antonov An-24 fra flyselskabet Angara Airlines.

/ritzau/