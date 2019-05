I alt 19 personer er blevet stukket med kniv under et angreb i den japanske by Kawasaki.

19 personer - herunder flere skolebørn - er blevet stukket ned under et knivangreb i Japan.

Det oplyser de japanske myndigheder, skriver nyhedsbureauet AFP.

Et barn og en voksen har mistet livet som følge af angrebet, skriver nyhedsbureauet AP.

Angrebet er sket tirsdag morgen lokal tid i byen Kawasaki syd for Tokyo.

- En mand har stukket dem med kniv, siger Dai Nagase, der er talsmand for brandmyndighederne i Kawasaki ifølge AFP.

- Vi modtog en anmeldelse klokken 7.45. Her lød det, at fire skolebørn var blevet stukket ned.

Ifølge det lokale medie NHK er mindst syv af de sårede børn. Det er ikke umiddelbart oplyst, hvor slemt tilredt de sårede er.

En mistænkt er blevet tilbageholdt på gerningsstedet. Han skal selv være slemt tilskadekommen, efter at han har stukket sig selv i skulderen.

Angrebet er sket i en park i nærheden af en togstation, skriver lokale medier.

Der skal ifølge de lokale medier være fundet to knive på gerningsstedet.

Billeder fra stedet viser talrige politibiler, ambulancer og brandbiler. Der er desuden opsat et telt, hvorfra der ydes medicinsk hjælp til de sårede.

