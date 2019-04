Politiet har anholdt en mand, der mistænkes for at have dræbt to og såret fire på et universitet i Charlotte.

To personer er blevet dræbt, og fire personer er såret under et skyderi på et universitet i Charlotte i den amerikanske delstat North Carolina.

Det bekræfter de lokale myndigheder natten til onsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge redningsmyndighederne i Charlotte er to af de sårede i livsfare.

Politiet oplyser til nyhedsbureauet AP, at en mistænkt gerningsmand er i politiets varetægt. Politiet formoder, at han har handlet alene.

Ifølge lokale medier er den mistænkte studerende på universitetet.

De første meldinger om skyderiet blev ifølge tv-kanalen WBTV meldt til politiet klokken 17.45 lokal tid i nærheden af en administrativ bygning på universitetet.

