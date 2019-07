Ud over to døde er ti kommet til skade i eksplosionen, der skete ved et universitet i Kabul i Afghanistan.

To personer er blevet dræbt i en eksplosion ved et universitet i Afghanistans hovedstad, Kabul, fredag.

Ti er derudover kommet til skade ved eksplosionen, og de er blevet transporteret til et hospital, oplyser Wahid Mayar, der er talsmand for Afghanistans sundhedsministerium.

Eksplosionen skulle være sket ved indgangen til universitetet omkring klokken 8.30 lokal tid.

/ritzau/Reuters