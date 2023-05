Torsdag aften blev den 37-årige Jonathan Hogg fra Manchester overfaldt og skambidt af en kamphund.

Fredag morgen døde familiefaderen.

Og nu har politiet så anholdt to personer i sagen.

Det skriver Sky News.

En 24-årig mand blev anholdt, mistænkt for ikke at have kontrol over hunden, der forårsagede skade med døden til følge.

Politet gennemsøgte efter anholdelsen to adresser.

Chefinspektør John Davies fra politiet i Manchester siger til Sky News:

»Vi beslaglagde 15 hunde, seks voksne og ni hvalpe, der alle menes at være af den samme race, som angreb Hr. Hogg.«

En 22-årig kvinde blev også anholdt i forbindelse med ransagelsen.

I husene blev også beslaglagt genstande til en værdi af næsten 400.000 kroner, som menes at stamme fra kriminel aktivitet.

Politiinspektøren udtaler:

»Farlige hunde har ikke noget at gøre i vores samfund, og vi vil gerne forsikre offentligheden om, at vi gør alt, hvad der står i vores magt for at passe på folks sikkerhed.«

Han opfordrer til at politianmelde enhver, der mistænkes for at opdrætte farlige hunde.

I en udtalelse skriver familien til den afdøde Jonathan Hogg:

'Jonathan var en elsket, følsom og venlig person, som nu aldrig får at vide, hvor elsket og værdsat, han var af alle, der kendte ham.'