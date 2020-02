Onsdag morgen blev dele af et postrum i den vestlige del af Amsterdam raseret som følge af en eksplosion. Samtidig er der meldinger om en anden eksplosion i den sydlige del af landet.

Hollandsk politi oplyser på Twitter, at det formentlig var en brevbombe, der var skyld i eksplosionen i postrummet i Amsterdam.

Virksomheden ligger i et industriområde i Bolstoen, der ligger i den vestlige del af den hollandske hovedstad.

Eksplosionen skete kort før klokken 8.

BREAKING Amsterdam explosion: Blast in firm's mailroom 'after letter bomb' https://t.co/eu80cXMoDV pic.twitter.com/djJotbmTo0 — Deez 2 MFs (@MfsDeez) February 12, 2020

Indtil videre er der ikke rapporteret om tilskadekomne.

Ifølge det hollandske nyhedsmedie nos.nl er der gennem flere måneder blevet sendt brevbomber afsted til virksomheder i Amsterdam, Rotterdam, Utrecht og Maastricht.

Ingen af dem er detoneret. Altså ikke før nu.

Ifølge Reuters har også en anden eksplosion ramt Holland onsdag morgen.

Explosion dans une entreprise à Amsterdam, la police soupçonne une lettre piégée https://t.co/ZzYh7ADcgS pic.twitter.com/cEGspNAciM — DH les Sports + (@ladh) February 12, 2020

Denne fandt sted i Kerkrade, der ligger i den sydlige del af landet.

Politiet i Limburg har ifølge det engelsksprogede medie express.co.uk sagt, at det også i Kerkrade var en brevbombe, der detonerede.



»Virksomheden er blevet evakueret, og bombespecialister er ankommet for at undersøge området,« citerer mediet politiet for at sige.

Det vides ikke, om de to eksplosioner onsdag morgen kan relateres til hinanden eller de andre brevbomber, der er sendt til hollandske virksomheder gennem den seneste tid.