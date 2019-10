Klokken 03.30 skete der en sprængning i Helsingborg. Kort tid efter skete det igen, oplyser politiet.

Borgere i Helsingborg kunne natten til torsdag høre ikke bare én, men to eksplosioner tæt ved et beboelsesområde.

Det bekræfter politiet ifølge nyhedsbureauet TT.

Der er ikke oplysninger om, at nogen skulle være kommet til skade.

- Klokken 03.30 fik vi flere anmeldelser om en kraftig eksplosion i Helsingborg, og kort tid efter vi fik anmeldelser om endnu en eksplosion, siger talsmand Henrik Hagström fra politiet.

- Vi kan bekræfte, at der har været to eksplosioner foran to ejendomme, tilføjer han.

Der er tale om to lejlighedsbygninger.

Derimod har eksplosionerne forårsaget skader på bygningerne.

Det er torsdag morgen uvist, hvad der er eksploderet. Bombeteknikere arbejder torsdag morgen på stedet.

Den svenske avis Kvällsposten har talt med en beboer i området, der beskriver den ene eksplosion som "en hjemmelavet bombe".

