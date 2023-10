Weekendens angreb på Israel har overrasket og rystet en hel verden.

Nogle steder er der blevet jublet, andre steder er det blevet fordømt på det kraftigste. Ikke mindst brutaliteten fra Hamas' side. Men hvad skyldes den? Det giver to danske eksperter deres bud på.

Billeder og videoer af Hamas-terrorister, der går fra dør til dør i det sydlige Israel for at dræbe tilfældige civile og tage kvinder og børn som gidsler, er gået igen og igen på sociale medier.

Terroristerne har skabt skræk og rædsel. Og så har de efterfølgende delt deres gerninger på sociale medier.

En del af årsagen til den voldsomme brutalitet mod civile skal ifølge Kenneth Buhl, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, ses som en hævn for det, mange i arabiske lande føler, Israel har udsat Palæstina for i en årrække.

»En årsag til brutaliteten er, at den kan tilfredsstille mange i arabiske lande for det, de føler, Israel har gjort mod dem. Men det kan også være for at skabe skræk og rædsel,« siger Kenneth Buhl.

Billederne fra det sydlige Israel har vist civile skudt på åben gade, festivalgæster, der desperat måtte flygte i forbindelse med et rave, kvinder og børn taget som gidsler.

Spørger man Jacob Kaarsbo, senioranalytiker ved Tænketanken Europa og mangeårig analytiker ved Forsvarets Efterretningstjeneste, så er han ikke overrasket over den brutalitet, der er blevet udvist fra Hamas' side.

En såret person bæres væk af israelske sikkerhedsstyrker efter Hamas' angreb. Foto: Ahmad Gharabli/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En såret person bæres væk af israelske sikkerhedsstyrker efter Hamas' angreb. Foto: Ahmad Gharabli/AFP/Ritzau Scanpix

»Den voldsomhed må man forvente. Der er tale om koldblodige mordere. Og det må vi bare forholde os til,« siger Jacob Kaarsbo og uddyber:

»De her personer vil Israel som stat til livs. Og her sondrer man ikke mellem kvinder, børn, civile og soldater. De er israelere, og dem skelner man ikke mellem,« forklarer Jacob Kaarsbo.

I forbindelse med Hamas' overraskende angreb på Israel lørdag har mindst 700 israelere indtil nu mistet livet.

Samtidig er et stort antal personer blevet kidnappet af Hamas og ført til Gazastriben.

Som svar har Israel indledt en række bombardementer af Gazastriben, som de mandag også har indledt en belejring af.