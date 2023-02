Lyt til artiklen

En tiårig dreng er død, og en 9-årig dreng er alvorligt kvæstet efter at været blevet ramt af et godstog.

Det skriver tyske Bild.

Ulykken fandt sted torsdag aften kl. 18.12 ved den tyske by Recklinghausen.

Her blev drengene ramt af godstoget og blev trukket flere hundrede meter efter det. De nærmere omstændigheder omkring, hvordan det overhovedet kunne ske, er endnu uklare.

Et stort opbud af udrykningskøretøjer på plads i Recklinghausen. Foto: THILO SCHMUELGEN

»En dreng er desværre død, og den anden dreng er på hospitalet, hvor han kæmper for sit liv,« som indenrigsministeren for delstaten Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, har sagt efter at være ankommet til ulykkesstedet.

Det var mellem Recklinghausens hovedbanegård og stationen Recklinghausen-Ost, at ulykken skete.

Politi og redningsfolk har været massivt til stede og mange af de omkringliggende veje har været spærret. Her er området også blevet overfløjet af droner med såkaldte termiske kameraer for at se, om der i mørket skulle ligge flere ofre.

Politiet har seneste meldt ud, at »der ingen beviser er for, at der skulle være et tredje barn« involveret.

