Motiv bag skyderi på natklub i Greenville kendes ikke. Det vides heller ikke, om nogen er blevet anholdt.

To personer er døde og otte er blevet såret under et skyderi på en natklub i South Caroline natten til søndag lokal tid.

Det oplyser Hobart Lewis, områdets sherif, ved et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AP.

Motivet bag skyderiet kendes ikke. Hobart Lewis oplyser til tv-stationen CNN, at mindst to personer stod bag skudepisoden. Det vides ikke, hvor mange skud der blev affyret.

De tilskadekomne blev umiddelbart efter hændelsen bragt til hospitalet.

Det vides ikke, hvem der står bag skyderiet, ligesom det ikke står klart, om nogen er blevet anholdt. Sherif Lewis har "noget information om mistænkte", oplyser han på pressemødet.

Den pågældende natklub, Lavish Lounge, ligger cirka otte kilometer sydvest for Greenville i South Carolina.

Ifølge Lewis var der et "meget stort publikum" på natklubben for til en koncert.

En kunstner ved navn Foogiano skal have optrådt på natklubben natten til søndag.

/ritzau/