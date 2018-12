To dræbt og flere er sårede efter en bus er eksploderet i Kairo fredag.

Det skriver flere internationale medier, herunder Al Arabiya og Sky News Arabia.

Mindst to skulle angiveligt være døde, mens 10 skulle være sårede - herunder både turister, den egyptiske buschauffør og en rejseguide.

Den ene døde er en egypter, mens den anden er en vietnamesisk turist, skriver AP.

Politiet undersøger stedet, hvor en bus med vietnamesiske turister blev ramt af en vejsidebombe. Foto: AMR ABDALLAH DALSH

I en udtalelse skriver ministeriet, at der var 14 turister fra Vietnam om bord i bussen. Derudover var der en turguide og en chauffør, der begge var egyptere, om bord.

Ifølge Sky News Arabia har det egyptiske indenrigsministerium bekræftet eksplosionen.

Eksplosionen skulle være sket på en turistbus i ved pyramiderne i Giza.

Bussen kørte klokken kvart i seks fredag aften over en hjemmelavet vejsidebombe. Både chauffør og turguide er blandt de sårede.

Politiet arbejder ved bussen, der blev ramt af en vejsidebombe i Giza, Egypten, fredag aften. Foto: AMR ABDALLAH DALSH

Tilsyneladende skulle bussen være fyldt med turister fra Vietnam.

Ved Giza ligger et område med flere pyramider. Den mest kendte er nok Cheopspyramiden. Ved siden af de tre store pyramider i området ligger figuren Sfinksen. Dens formål har angiveligt været at vogte over pyramiderne.

Området er blevet opslugt af storbyen Kairo men er et velbesøgt turistmål.

