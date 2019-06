Minister betegner skyderi som attentatforsøg. Krig i nabolandet Syrien har ført til spændt stemning i Libanon.

Bevæbnede mænd har søndag åbnet ild mod en bilkortege, hvor Libanons minister med ansvar for flygtninge befandt sig.

To livvagter blev dræbt i skudepisoden, siger ministeren, Saleh al-Gharib, der betegner det som et attentatforsøg.

- Det, der skete, var et væbnet baghold og et tydeligt attentatforsøg, siger han til den libanesiske tv-kanal al-Jadeed.

Det er endnu uklart, hvem der affyrede skuddene mod ministerens bilkortege.

Bilkortegen befandt sig i en landsby i bjergene uden for hovedstaden, Beirut, da den blev beskudt.

Søndag var der en spændt stemning i området, fordi tilhængere af et parti, der er imod den syriske regering, havde spærret vejene for at forhindre udenrigsminister Gebran Bassil i at besøge området. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Libanon huser over en million syriske flygtninge, og det er en stor belastning for det lille land.

Libaneserne er dybt splittede i spørgsmålet om krigen i nabolandet.

Gharib siger til libanesisk tv, at han var på vej til landsbyen Qabr Shamoun, da bilkortegen blev beskudt.

Ministeren tilhører det drusiske mindretal i Libanon. Han er medlem af et parti, der er allieret med den militante libanesiske Hizbollah-bevægelse og som støtter den syriske regering.

For år tilbage var attentater mod libanesiske politikere hyppigt forekommende. Disse angreb var oftest rettet mod politikere, der var kritisk indstillet over for Assad-styret i Syrien.

/ritzau/Reuters