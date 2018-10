To personer har mistet livet og to andre blev såret, da en helikopter tirsdag eftermiddag lokal tid styrtede ned i det nordlige del af delstaten New York.

Det skriver CNN.

Ulykken skete nær Beekmantown.

2 dead after helicopter crash in Beekmantown https://t.co/EW5iEIKK7O pic.twitter.com/gFepcdnoxs — MyNBC5 (WPTZ) (@MyNBC5) October 31, 2018

Pictures from the scene near Burke Road in Beekmantown where a helicopter crashed around 4:15 this afternoon. One person confirmed dead, another in critical condition. Follow @WVNYWFFF for the latest updates. pic.twitter.com/aQDBju8YZ1 — Devin Bates (@BatesReports) October 30, 2018

Helikopteren kom tilsyneladende for tæt på nogle elkabler og brød i brand.

Opdateres...