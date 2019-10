Iført hjelm og militærtøj træder manden ud af bilen, finder sit våben frem - og skyder.

Onsdag har to personer mistet livet, efter et skudangreb fandt sted i nærheden af en synagoge i den tyske by Halle.

Siden har flere tyske medier - blandt andet Bild - delt et videoklip, der viser en mand stige ud af en bil iført hjelm og noget, der minder om camouflagetøj.

I hænderne har han et våben, han retter mod noget foran sig.

Han skyder, stopper op, lader - og skyder igen. Gentagne gange.

Det vides ikke, om manden med våbnet er den formodede gerningsmand - eller en af de formodede gerningsmænd - og politiet har endnu ikke kommenteret videoen.

Angrebet ved synagogen fandt sted omkring klokken 13:00 onsdag.

To personer meldes at være blevet dræbt - en mand og en kvinde. To andre meldes at være kommet til skade i forbindelse med angrebet.

Politiet er massivt til stede i Halle. Foto: FILIP SINGER Vis mere Politiet er massivt til stede i Halle. Foto: FILIP SINGER

Politiet i Halle har oplyst, at de har anholdt en person i sagen, men det er uklart, om der er tale om gerningsmanden. Derudover arbejder politiet på at finde ud af, om der er flere gerningsmænd på fri fod.

Til det tyske medie Der Spiegel har lederen af det jødiske samfund i Halle, Max Privorozki, fortalt, at en formodet gerningsmand forsøgte at trænge ind i synagogen.

»Der var 70 til 80 mennesker inde i synagogen,« fortæller han.

Det lykkedes dog ikke den formodede gerningsmand at komme ind i synagogen, da personen ifølge Privorozki blev forhindret af de sikkerhedsvagter, der stod ved indgangen til synagogen.

De mange mennesker var forsamlet i synagogen i forbindelse med den jødiske forsoningsdag Yom Kippur.