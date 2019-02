Et mindre fly styrtede søndag ned i en baghave i et villakvarter i Yorba Linda i Californien.

To personer mistede livet, mens to blev kvæstet og kørt til behandling på hospitalet.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt dem CNN.

Det lille Cessna 414A var lige lettet fra en nærliggende lufthavn i Fullerton Municipal Airport, da det styrtede ned.

OCFA, Anaheim, Orange and OCSD on scene of a small aircraft down into a single family house. 1 structure involved, 2 people dead, 2 patients transported to local hospital. OCFA in Unified Command with @OCSheriff_ .

Press Conference TBD pic.twitter.com/F0FzibNcU3 — OCFA PIO (@OCFA_PIO) February 3, 2019

Heldigvis ramte det kun et enkelt hus, men at dømme efter de billeder, der kort efter cirkulerede på de sociale medier, var ødelæggelserne omfattende.

Yorba Linda ligger godt 50 kilometer sydøst for Los Angeles.

People look as smoke billows after a plane crashed into a house in a residential neighborhood in Yorba Linda, California, U.S., February 3, 2019, in this still image from video obtained from social media.

Det er endnu uklart, om de dræbte var i huset eller ombord på flyet.

Årsagen til styrtet er heller ikke fundet endnu.