To personer er blevet dræbt i et skyderi i byen White Settlement vest for Dallas og Fort Worth i delstaten Texas.

Skyderiet fandt sted i en kirke i byen.

Det beretter flere lokale medier.

Her kan man også læse, at flere personer kom til skade i forbindelse med skyderiet.

To personer - inklusiv gerningsmanden - er omkommet, mens en person stadig er i livsfare og bliver behandlet på hospitalet.

Skyderiet fandt sted klokken 11.15 lokal tid i West Freeway Church i White Settlement.

Endnu står det ikke klart, hvad motivet til skyderiet er.

Det står heller ikke klart, hvordan gerningspersonen mistede livet.