Det er et velkendt råd, at man ikke skal søge ly under et højt træ under tordenvejr. Men at det også kan være farligt at se på fyrværkeri fra samme position, kommer nok som en overraskelse for mange.

For to mennesker kostede det livet, da de så på fyrværkeri i det vestlige Illinois, USA. De blev dræbt, da en egetræsgren, der sine steder var mere end 2,4 meter i omkreds, faldt ned på dem og flere andre tilskuere på USA's uafhængighedsdag den 4. juli.

Den lokale sherif, Gerald Bustos, siger, at grenen faldt fra et egetræ, der er omkring 100 år gammelt. Den faldt omkring 7,5 meter under fyrværkerifestivalen i Rock Island. Det skriver New York Post.

Der sad dusinvis af tilskuere under træet og så på det farvestrålende fyrværkeri, da de fik grenen over sig. Nogle af dem, som ikke var blevet ramt, forsøgte at løfte grenen for at befri dem, der var fanget under den.

Den 61-årige Daniel Mendoza Sr. blev erklæret død på stedet, mens den 72-årige Lawrence R. Anderson efterfølgende døde på hospitalet.

Seks andre personer blev fragtet til hospitalet. Blandt dem var en 21-årig gravid kvinde.

Sherif Bustos sagde, at kvinden faktisk fødte, efter egetræet tabte grenen, og både hun og babyen er sunde og raske.