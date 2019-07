Det er nok de flestes værste mareridt, når man sætter sig op i en forlystelse:

At den på den ene eller anden måde afsporer, styrter sammen eller knækker over.

Og sidstnævnte var på tragisk vis tilfældet søndag i den indiske forlystelsespark Balvatika.

Her sad 32 personer og fik et sus i maven i forlystelsen 'Discovery', der kan sammenlignes med vikingeskibet på Bakken.

Forlystelsen gynger frem og tilbage, og det var der helt tilfældigt en person, der søndag eftermiddag valgte at filme.

Men 35 sekunder inde i videoen går det galt.

Den store pendul-gynge knækker pludselig over, og den smadrer ind i forlystelsens fire ben, hvorefter den styrter ned mod jorden.

Se videoen herunder.

Gyngen, som de 32 personer sad i, styrtede 15 til 20 meter ned, og på nuværende tidspunkt lyder det fra officielt hold, at to personer blev dræbt i ulykken, og at 29 pådrog sig skader.

Ofrene er, ifølge Daily Mail, blevet idenficeret som 24-årige Manali Rajvadi og 22-årige Mohammed Zaid Momin.

Desuden skriver mediet, at tre ud af de 29 sårede er i kritisk tilstand.

Forlystelsesparken ligger i den vestlige del af Indien og har flere store rutschebaner og andre forlystelser.