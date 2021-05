En fyldt tribune i en synagoge brasede sammen med snesevis af mennesker stående på den.

Mindst to mennesker er dræbt, og 167 andre er kvæstet, efter at en tribune søndag kollapsede i en synagoge på Vestbredden.

Dødsofrene er en 40-årig mand og en 12-årig dreng. Det oplyser den israelske redningstjeneste søndag aften.

Fem af de kvæstede er kommet alvorligt til skade, oplyser redningstjenesten.

Ulykken skete lidt uden for Jerusalem, hvor hundredvis af mennesker var samlet i synagogen til den jødiske helligdag shavuot.

Ifølge politiet var der for mange mennesker på tribunen, da den kollapsede. I alt var omkring 650 jøder samlet i synagogen, vurderer politiet.

En video, der er spredt på sociale medier, viser den øverste del af tribunen give efter og brase sammen med et stort antal mennesker stående på den.

Borgmesteren i bosættelsen Givat Zeev, hvor synagogen ligger, siger, at bygningen ikke var færdigbygget, og at det var farligt at opholde sig i den, skriver nyhedsbureauet AP.

Samme melding kommer fra politiinspektøren i Jerusalem, Doron Tourgeman.

- Det var forbudt at bede i den bygning, siger han.

Ulykken i synagogen i en bosættelse på den besatte Vestbred kommer få uger, efter at 45 mennesker blev mast ihjel ved en anden ulykke ved en jødisk helligdom.

Det har rejst en række spørgsmål om sikkerheden ved større religiøse arrangementer.

- Vi blev igen tilkaldt til endnu et arrangement, hvor der var uagtsomhed og mangel på ansvar. Der vil komme anholdelser, siger politichefen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/AFP