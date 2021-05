Mindst 150 mennesker skulle være kommet til skade, og to er døde, efter en tribune søndag kollapsede i en synagoge i byen Givat Zeev, en israelsk bosættelse på den besatte Vestbred.

Det skriver Reuters og flere israelske medier ifølge TV2.no.

På en video fra stedet kan man se folk stå tæt på tribunen, mens den bageste del af tribunen pludselig kollapser, og flere personer forsvinder ud af billedet.

Ifølge den israelske ambulancetjeneste MDA er 10 kommet alvorligt til skade eller er i kritisk tilstand.

Mange ambulancer er ankommet til stedet. Foto: RONEN ZVULUN Vis mere Mange ambulancer er ankommet til stedet. Foto: RONEN ZVULUN

Avisen Jerusalem Post skriver, at de fleste har lettere skader.

De fremmødte i synagogen var kommet for at fejre højtiden Sjabuót, der også er kendt som den jødiske pinse.

Ifølge Reuters deltog omkring 650 personer i højtideligheden.



Ulykken sker kun kort tid efter, at mindst 44 personer og 150 blev kvæstet under panik og amokløb ved en religiøs festival på Meronbjerget i Israel i slutningen af april.



Ifølge beredskabsmyndighederne blev ulykken forårsaget af trængsel og for mange mennesker på samme sted, da en tribune kollapsede.



Det er uklart, hvorvidt tribunens kollaps faktisk var årsag til ulykken, eller om det var panikken bagefter, der førte til tragedien.