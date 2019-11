Den uvurderlige kunst, arkitektur, gader og butikker er alvorligt truet i den italienske by Venedig.

Faktisk står det så grelt til, at regionens guvernør, Luca Zaia, kalder tilstandene for ‘apokalyptiske’.

»Der er apokalyptisk ødelæggelse. Venedig er gået i knæ. Kunsten, basilicaen, butikkerne og husene. En katastrofe. Byen frygter for det næste højvande,« siger han ifølge The Sun.

En usædvanligt stor tidevandsbølge har tirsdag ramt Venedig, som står under vand. Fakitsk er det den værste bølge i 50 år.

Den oversvømmende krypt i Markuskirken. Da kirken sidste år var oversvømmet én dag, var det som hvis kirken var ældet 20 år. Foto: Manuel Silvestri Vis mere Den oversvømmende krypt i Markuskirken. Da kirken sidste år var oversvømmet én dag, var det som hvis kirken var ældet 20 år. Foto: Manuel Silvestri

Mindst to er døde som direkte konsekvens af oversvømmelsere i byen.

Den ene fik stød, mens han arbejdede med en elektisk vandpumpe. Den anden blev fundet omkommet i sin lejlighed, efter bekymret familie ikke havde hørt fra ham.

Turister måtte vade igennem de oversvømmede gader i den historiske by for at søge ly fra højvandet, der blandt andet skabte bølgegang på Markuspladsen.

Borgmester Luigi Brugnaro har erklæret katastrofetilstand og advaret om alvorlige skader.

En kvinde bærer sit barn på ryggen hen over Markuspladsen. Foto: Manuel Silvestri Vis mere En kvinde bærer sit barn på ryggen hen over Markuspladsen. Foto: Manuel Silvestri

Markuspladsen er dækket af op til en meter højt vand, mens også Markuskirken er oversvømmet - noget, der kun er sket seks gange de sidste 1.200 år.

Billeder fra byen viser gader, butikker og ikoniske bygningsværker oversvømmet, og beboere og turister kæmper for at komme rundt i gaderne.

Mange er iført vaders eller sorte sække på benene for at holde sig tørre, men billeder viser, at selv det ikke er helt nok på grund af den høje vandstand.

Venedigs borgmester, Luigi Brugnaro, skyder skylden på klimaforandringer.