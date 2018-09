En vælger i Stockholm afgiver sin stemme søndag. De svenske valgmyndigheder foretager umiddelbart efter valget en foreløbig optælling af stemmerne. Denne gang blev optællingens endelige resultatet forsinket af, at to valgdistrikter i Stockholm kom for sent med deres resultater mandag morgen. Derfor måtte svenskerne vente til mandag klokken 13 med resultatet. Jonathan Nackstrand/Ritzau Scanpix