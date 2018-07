En eftersøgning var fredag i gang i Odda-området i Norge, efter to danske mænd ikke var kommet tilbage fra en tur.

Mændene drog på tur i området Skjeggedal tirsdag og skulle være vendt tilbage torsdag, skriver VG.

Nu er mændene efter en større eftersøgning fundet, skriver Norsk Politi på Twitter.

Mændene er fundet i god behold er på vej til fods til Skjeggedal sammen med to personer, der har deltaget i eftersøgningen af dem.

Patruljen melder at de to savnede er gående på veg ned mot Skjeggedalen - nå i et følge på fire personer. Bekreftes at alt er ok med dem. Helikopter avslutter. — Vest politidistrikt (@politivest) 27. juli 2018

Overfor Bergens Tidende bekræftede operationsleder ved Vest Politidistrikt i Norge, Arve Samonsen, tidligere, at eftersøgningen har været i gang siden fredag omkring middag.

»Det er pårørende til de to voksne mænd, som har taget kontakt, fordi de er bekymrede,« siger operationslederen til det Bergens Tidende.

Sidste gang nogen var i kontakt med mændene var torsdag formiddag.

Der var indsat en helikopter i eftersøgningen, mens folk fra Røde Kors gik den samme vandrerute, som mændene blev anbefalet i Skjeggedal i Odda, for at se, om de kunne finde de to forsvundne danskere.