Man kan ende i fængsel for mange forskellige lovovertrædelser, men to danskere har tiltrukket opmærksomhed i Australien for en af de mere specielle.

De er blevet taget i at smugle ornesæd til Australien, og det har ført til fængselsstraf.

Torben Sørensen og Henning Laue har fået henholdsvis tre og to års fængsel, og de har begge indrømmet, at de er skyldige i deres handlinger, skriver watoday.com.au.

Det er dansk ornesæd, som de har bragt til landet.

Af risiko for at bringe sygdomme til landet er det ulovligt at bringe ornesæd over grænsen, men den regel har de to danskere altså ikke fulgt.

Angiveligt startede smuglingen helt tilbage i 2009, men det var først ved hjælp af et tip i 2017, at myndighederne fik færten af, at der foregik noget ulovligt.

Begge danskere arbejder under firmaet GD Pork, der, indtil sagen kom frem, blev regnet som en af de største griseproducenter i hele Vestaustralien.

Hvad er det så lige, at de to danskere har ønsket ved at smugle den danske ornesæd til landet?

Det er sådan, at generne i de danske grise gør, at de er mere frugtbare, og de producerer flere pattegrise.

De danske grise producerer i gennemsnit syv pattegrise mere end australske per år.

Siden de begyndte at smugle ornesæd ind i landet, er mindst 199 søer blevet insemineret, og det betyder, at omkring 2450 pattegrise er blevet født med danske gener.

Ifølge retten var det Henning Laue, som havde anbefalet at smugle ornesæden i shampoo-flasker for ikke at blive afsløret.

Han har dog påstået, at han ikke var klar over, at det var ulovligt at bringe ornesæd over grænsen, men det kaldte anklageren for “fantasifuldt”.

Det blev ulovligt tilbage i 1995 at transportere ornesæd, og det er specielt af frygt for at få sygdommen afrikansk svinepest ind i lande, da det ville have katastrofale konsekvenser for svineproduktionen i Australien.

Myndighederne har dog undersøgt grisene hos GD Pork, og man har ikke fundet sygdomme. Derfor har man besluttet ikke at aflive nogle af dem.

Torben Sørensen kan blive løsladt efter 18 måneder, mens Henning Laue kan blive løsladt efter otte måneder.