To danske statsborgere er savnet i Sri Lanka efter søndagens bombeangreb. Det bekræfter den dansk ambassadør i Indien, Peter Taksøe-Jensen, til Ritzau.

De to danskere har srilankansk oprindelse.

Det er en pårørende til de danske statsborgere, som har meldt dem savnet, efter at vedkommende har haft svært ved at komme i kontakt med dem.

Ifølge Peter Taksøe-Jensens oplysninger er de to savnede danskere dog formentlig i live. Det er ved at blive undersøgt nærmere.

Tre danske børn er omkommet i forbindelse med bombeangrebet.

Sri Lankas parlamentsformand, Lakshman Kiriella, siger, at 60 personer nu er anholdt i forbindelse med bombeangrebene søndag, der hidtil har kostet i alt 359 mennesker livet. Heriblandt altså tre danske børn.

Han tilføjer, at der ventes at blive foretaget over 100 anholdelser.

/ritzau/