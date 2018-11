Lighuset på det lokale hospital er løbet tør for plads og har derfor bedt en privat bedemand om hjælp.

47 mennesker mistede onsdag livet, da to busser kolliderede på en vej mellem Zimbabwes hovedstad, Harare, og den østlige by Rusape.

Det oplyser zimbabwisk politi.

- Vi kan bekræfte, at 47 personer er døde i en trafikulykke på motorvejen mellem Harare og Mutare, siger polititalsmand Paul Nyathi.

På Twitter skriver Zimbabwes største avis, The Herald, at billeder fra ulykkesstedet er for voldsomme til at offentliggøre.

Avisen skriver videre, at lighuset på det lokale hospital i Rusape er løbet tør for plads og derfor har bedt om hjælp fra en privat bedemand.

/ritzau/AFP