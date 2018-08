Tulsa. En familiemassakre fra den amerikanske delstat Oklahoma fik torsdag sin ende, da en domstol idømt en 19-årig mand livstid i fængsel for sammen med sin storebror at have dræbt fem af sine familiemedlemmer.

Tidligere har den 19-åriges to år ældre bror fået en dom på livstid uden mulighed for prøveløsladelse.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Dommene er enden på en familiemassakre, der kostede to forældre, to yngre brøde og en yngre søster livet. En anden søster overlevede sår fra knivstik i maven og armene samt et forsøg på at skære halsen over på hende.

Sagen stammer fra 2015, hvor familiens 12-årige søn Daniel ringede til politiet og fortalte, at to af hans ældre brødre, Robert og Michael, var gået til angreb på familien.

Under opkaldet kunne man høre mandestemmer samt skrig og postyr i baggrunden, inden linjen blev afbrudt.

Efter et mislykket forsøg på at ringe til familiens 52-årige far, David, sendte politiet betjente til stedet.

Da politiet ankom, var der blod ud over terrassen, og inde i huset lå begge forældre døde. Begge med over 25 stiksår.

I retssagen har den ældste af brødrene indgået et forlig, hvori han erklærer sig skyldig i fem drab og et drabsforsøg samt fængselsstraf uden mulighed for prøveløsladelse.

Forsvarsadvokaterne for den 19-årige mand fremførte, at han var blevet ledt på afveje af sin storebror. Storebroren afgav en vidneforklaring, hvori han tog ansvaret for drabene.

Men juryen i Oklahoma idømte den 19-årige mand fem livstidsdomme og 28 år for drabsforsøg. Da livstidsdommene skal afsones i sammenhæng er der ringe chance for, at han bliver tilladt prøveløsladelse.

Ifølge Fox News' lokale afdeling fandt politiet under ransagningen af hjemmet ammunition og planer om at begå et skoleskyderi. Det skulle overgå massakren i 1999 på Columbine High School, hvor 13 ofre og to gerningsmænd mistede livet.

/ritzau/