Der har ingen livstegn været fra to britiske statsborgere i flere dage.

Det bekræfter det engelske udenrigsministerium, der meddeler, at man »støtter familierne til de to britiske mænd, der er forsvundet i Ukraine«.

Sådan skriver flere britiske medier som BBC, Guardian og Sky News.

Det drejer sig om 28-årige Christopher Parry og 48-årige Andrew Bagshaw, der begge har arbejdet som humanitære frivillige i det krigsramte land.

28-årige Christopher Parry (tv.) og 48-årige Andrew Bagshaw. Vis mere 28-årige Christopher Parry (tv.) og 48-årige Andrew Bagshaw.

Ikke siden i fredags, 6. januar, har der været nyt om eller fra dem. Her skulle de ifølge de seneste oplysninger være rejste fra Kramatorsk til Soledar – der lige nu er et område med særdeles voldsomme kamphandlinger mellem de ukrainske og russiske styrker.

Ingen har været i kontakt med dem siden.

Begge briter har eksempelvis tidligere været involveret i arbejdet med at evakuere indbyggere fra Bakhmut, der også er et af de områder Ukraine, hvor kampene har været hårdest.

Christopher Parry er undervejs blevet interviewet af flere britiske medier.

»Jeg tager en dag af gangen. Når man ser nogle virkeligt grimme ting, bliver det hos dig, men man har et job at klare. Man skal passe på de her mennesker og få dem væk fra bombardementerne, som konstant sprænger omkring os,« har han sagt.

Andrew Bagshaw har været bosiddende i New Zealand og hans familie har frigivet en udtalelse, hvoraf det fremgår, at »de er stolte af alt det arbejde, han har udført med at udlevere mad og medicin og få ældre borgere væk fra fronten«.

