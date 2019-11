To mænd blev søndag bortført i Mexico under et besøg i en populær nationalpark - ikke langt fra hovedstaden Mexico City.

Det oplyser den franske ambassade i Mexico City til nyhedsbureauet AFP.

De to mænd kørte søndag rundt i nationalparken i det centrale Mexico i hvert sit terrængående køretøj, da de blev antastet af ukendte gerningsmænd og ført væk.

De to turister fulgtes med to andre personer, som havde held med at slippe væk og slå alarm.

»Vi har permanent kontakt med de mexicanske myndigheder, der arbejder på at finde vores statsborger,« oplyser den franske ambassade i Mexico til nyhedsbureauet.

Franskmanden menes at være identisk med en mand ved navn Frediric Michel, og lokale mexicanske medier oplyser, at den anden mand angiveligt et en skuespiller, som hedder Alejandro Sandi.

Nationalparken ligger i det centrale Mexico, og blandt seværdighederne er vulkanen Nevado af Toluca. Parken ligger cirka 50 kilometer nordøst for Mexico City.

Det seneste år har der været en stigning i antallet af kidnapninger.

Omkring 1700 mennesker er blevet taget til fange af kriminelle bander i perioden januar til oktober.

Det er en stigning på 38 procent i forhold til samme periode sidste år.

Kidnapning af turister er ikke et ukendt fænomen i landet, men detaljerne om de enkelte sager kommer ofte ikke frem i offentligheden.

I juni blev en ung amerikansk medicinstuderende kidnappet i byen Guadalajara. Han blev frigivet fem dage senere og vendte tilbage til USA uden, at nogen informationer om om hans tilfangetagelse blev afsløret af myndighederne.