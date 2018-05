De seneste måneder har London været plaget af skudepisoder. Søndag blev to teenagere ramt af skud i hovedet.

London. To børn på 13 og 15 år blev søndag ramt af skud i en forstad til den britiske hovedstad, London.

Skyderierne fandt sted med få minutters mellemrum to forskellige steder i forstaden Harrow, der ligger 15 kilometer nordvest fra centrum af London.

Begge ofre er blevet behandlet for hovedskader, men er uden for livsfare.

Det yngste offer er ramt af skud fra et luftgevær, oplyser politiet i London.

Politiet undersøger nu, om der er forbindelse mellem de to hændelser.

Der er endnu ikke foretaget anholdelser i sagen.

De seneste måneder har flere områder i udkanten af London været udsat for adskillige skudepisoder og drab på unge mennesker.

Alene siden starten af 2018 er flere end 60 personer blevet dræbt i og omkring hovedstaden.

Søndagens skyderier skete også, blot få timer efter at en 17-årig dreng blev skudt og dræbt i en park i Southwark i det sydlige London.

For en måned siden blev 17-årige Tanesha Melbourne-Blake skudt og dræbt uden for sit hjem. Senere samme aften blev en 16-årig dreng ramt af skud. Han døde to dage senere som følge af sine kvæstelser.

Det er dog ikke kun skyderier, der plager den britiske hovedstad. Også usædvanligt mange ofre for knivstik er blevet behandlet på byens hospitaler.

Martin Griffiths, kirurg på Royal London Hospital i det østlige London, sagde i april til BBC, at nogle af hans kolleger havde sammenlignet hospitalet med det tidligere militærhospital i Camp Bastian i Afghanistan.

Udtalelsen brugte den amerikanske præsident, Donald Trump, da han fredag holdt tale ved den store amerikanske lobbyorganisation National Rifle Associations (NRA) årlige konvent i Texas.

Her henviste præsidenten til hospitalet, som er blevet "helt overvældet af ofre for knivstik".

- De har ikke nogle skydevåben. De har knive, så i stedet er der blod over alt på gulvet på dette hospital.

- De siger, at det er lige så slemt som på et hospital i en krigszone. Knive, knive, knive, knive, sagde Trump, mens han gjorde en gestus, som om han stak med en kniv.

/ritzau/AFP