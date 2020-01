To børn er døde efter, at en skolebus er forulykket i Tyskland.

Flere børn er sårede, og ét barn har siddet fast under bussen.

Ifølge tyske Bild var der 20 børn i bussen, da den styrtede ned ad en skråning og landede i en voldgrav.

Ulykken er sket i nær Eisenach, i det centrale Tyskland, nær nationalparken Hainich.

Det tyske politi oplyser til Bild, at ulykken skete omkring kl. 7.30 torsdag morgen.

Ifølge Bild var bussen på vej til en anden skole med børnene, da ulykken skete.

Først lød meldingen, at flere børn var alvorligt sårede. Kort efter modtog man dog besked om, at to børn er afgået ved døden.

Lige nu mener man, at ulykken skyldtes, at vejen, som bussen kørte på, var meget glat. Der er desuden meldinger om kraftig tåge i området.

Ministerpræsidenten, Bodo Ramelow, i den tyske delstat Thüringer, hvor ulykken er sket, udtrykker sin sorg over ulykken på Twitter.

Mit großer Bestürzung erreicht mich die Nachricht vom tragischen Schulbusunfall in Berka/Hainich. Zwei tote Schulkinder sind zu beklagen und ich trauere mit den Eltern und Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung und den Eltern wollen wir beistehen. — Bodo Ramelow (@bodoramelow) January 23, 2020

'Nyheden om den tragiske skolebusulykke fylder mig med stor forfærdelse. Der er to døde skolebørn, og jeg sørger med forældrene og de pårørende. Jeg ønsker de sårede en hurtig bedring. Vi vil hjælpe forældrene til de afdøde børn,' skriver Bodo Ramelow.

Han oplyser desuden, at delstatens uddannelsesminister er på vej til børnenes folkeskole for at hjælpe til.

Ligeledes er indenrigsministeren på vej til ulykkesstedet for at hjælpe de sårede.

Ulykken sker efter, at en anden skolebus torsdag morgen, cirka en halv time tidligere, kørte ind i et træ i Bayern i det sydlige Tyskland.

Her blev ni børn såret, og buschaufføren kom alvorligt til skade. I forbindelse med ulykken er der ikke umiddelbart meldinger om dødsfald.

Opdateres..