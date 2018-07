En 12-årig pige og en 13-årig dreng blev onsdag udsat for et hajangreb ved Long Island i New York, og det er første gang i 70 år, at en haj har angrebet mennesker i staten. Det skriver BBC og flere internationale medier.

»Jeg så noget ved siden af mig, og så fornemmede jeg på en måde smerte, og jeg kiggede og så en finne. Vi tog hen til livredderne, vi løb hen til dem, og de lagde en forbinding på,« forklarer den unge pige, Lola Pollina, ifølge BBC.

Hun tilføjer, at hun først opdagede, at hendes ben var blodigt, da hun kom ind på stranden. Pigen har efterfølgende beskrevet skyggen i vandet som værende omkring 1,2 meter lang.

Den 12-årige dreng fik fra sit ben udtrukket en tand, som er beskrevet som værende i overensstemmelse med en tand fra en stor fisk. Episoderne med de to børn skete uafhængigt af hinanden, og begge børn forventes at komme sig fuldkommen.

På et pressemøde onsdag forklarede chef-livredder Craig Amarando, at redningspersonale på stedet havde fjernet den 12-årige drengs forbindinger for at kigge på sårene. De havde efterfølgende bekræftet, at der var tale om hajbid.