Særligt to billeder er endt med at få en del opmærksomhed.

For viser de, at manden bag det højdramatiske mytteri mod den russiske top, nu er tilbage i Sankt Petersborg? På sidelinjen til et topmøde, som Vladimir Putin i disse dage afholder?

De to billeder (som kan ses længere nede i artiklen) begyndte at cirkulere på de sociale medier torsdag.

Og på begge ses den russiske rigmand Jevgenij Prigozjin, der står bag den private lejehær Wagner, som for en måned siden marcherede mod Moskva for – angiveligt – at vælte den russiske forsvarsledelse.

Yevgeny Prigozhin has resurfaced



He is meeting with the Central African Republic delegation at the Russia-Africa Summit in St. Petersburg pic.twitter.com/ggNi0YHrua — Samuel Ramani (@SamRamani2) July 27, 2023

Særligt forsvarsminister Sergej Sjojgu og hærchef Valerij Gerasimov.

Mytteriet blev imidlertid afblæst, da den russiske præsident, Vladimir Putin, indgik en aftale – som præsidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, var med til at forhandle på plads – med de oprørske soldater.

Prigozjin skulle stoppe oprøret omgående og derefter gå i eksil i nabolandet Belarus.

Siden har der været stor mystik om, hvor Wagner-bagmanden egentlig opholder sig, og hvad hans status helt præcist er. Han skal angiveligt både være set i Rusland og i Belarus.

Nu ser Prigozjin – muligvis – ud til befinde sig i Sankt Petersborg, hvor der finder et topmøde sted, idet Putin har besøg af en række afrikanske ledere.

På billederne ses Prigozjin trykke hænder med to mænd, der – ligeledes muligvis – skal være afrikanske topfolk.

Det skriver en række internationale medier som The New York Times, CNN, Politico, Sky News, Financial Times og Business Insider.

Men der er endnu også meget usikkerhed forbundet med billederne.

For det første er det ikke bekræftet fra officiel side, at Prigozjin skulle befinde sig i Sankt Petersborg eller være med på sidelinjen til topmødet.

Og for det andet vides det ikke, hvornår billederne helt præcist stammer fra. Det kan være, billederne er af ældre dato – men blot er udgivet nu.

More pictures of Prigozhin in St Petes, posing here with the head of the Cameroonian edition of Afrique Media, a pro-Russian tv outlet. Prigozhin appears to be meeting guests at his Trezzini hotel parallel to the summit. Kremlin is unwilling or unable to get rid of him pic.twitter.com/ntUazaYJqF — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) July 27, 2023

Nogle ting er dog sandsynligvis slået fast. CNN oplyser i hvert fald, at man har været i stand til at geolokalisere det ene fotografi af Prigozjin til Trezzini Palace Hotel i Sankt Petersborg, hvor Wagner-stifteren ifølge russiske medier har haft et kontor.

Hotellet var også et af de steder, som de russiske myndigheder ransagede den 6. juli i kølvandet på Wagner-oprøret.

Derudover er der også usikkerhed omkring, hvem de to personer, der står sammen med Prigozjin på billederne, er.

Det første billede dukkede ifølge The New York Times op på en Facebook-konto registreret i navnet Dmitri Sytyi – en russisk statsborger, som det amerikanske finansministerium har sanktioneret og beskrevet som en af Prigozjins medarbejdere i Den Centralafrikanske Republik.

Hverken kontoen eller fotografiet har dog kunnet verificeres uafhængigt, lyder det.

Arkivfoto af Jevgenij Prigozjin og Vladimir Putin i 2011. Wagner-bagmanden blev tidligere kaldt 'Putins kok', da han optjente store dele af sin formue på lukrative cateringaftaler med Kreml. Foto: Misha Japaridze/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Jevgenij Prigozjin og Vladimir Putin i 2011. Wagner-bagmanden blev tidligere kaldt 'Putins kok', da han optjente store dele af sin formue på lukrative cateringaftaler med Kreml. Foto: Misha Japaridze/AP/Ritzau Scanpix

Billedet viser Prigozjin give hånd til en mand, der i medierapporter beskrives som en topembedsmand fra Den Centralafrikanske Republik.

Ifølge Financial Times blev der skrevet følgende tekst til billedet:

»Hr. ambassadør delte de første billeder fra topmødet mellem Rusland og Afrika med mig. Vi ser velkendte ansigter,« efterfulgt af en smilende emoji.

Samme medie skriver, at manden på billedet skal være Freddy Mapouka, der er protokolchef for Den Centralafrikanske Republiks præsident, Faustin-Archange Touadéra, som deltager i topmødet.

Det er dog ikke bekræftet.

Ifølge The New York Times ligger Trezzini Palace Hotel omkring 40 minutter i bil fra det sted, hvor topmødet bliver afholdt.

»Hvilket tyder på, at Prigozjin kan have mødtes med deltagerne på tomandshånd uden for arrangementets rammer i stedet for at deltage i det,« lyder det i The New York Times' omtale af sagen.

Mediet påpeger også, at manden på billedet ser ud til at bære den flerfarvede nøglesnor, som deltagerne på topmødet bruger.

Senere torsdag dukkede det andet billede op.

Arkivfoto af Jevgenij Prigozjin fra en video, der blev delt af Wagner-gruppen den 24. juni. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Jevgenij Prigozjin fra en video, der blev delt af Wagner-gruppen den 24. juni. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Denne gang på en Telegram-kanal med Wagner-tilknytning. På det billede ses Prigozjin klædt i den samme hvide skjorte og blå jeans.

Manden, han står med på det billede, skal være direktøren for Afrique Média, som er en tv-kanal baseret i Cameroun, der har et partnerskab med det russiske statslige tv-netværk RT.

Afrique Média har dog ikke reageret på en anmodning om en kommentar, skriver The New York Times.

Det vides heller ikke, hvor det billede kan være blevet taget, da man i baggrunden blot kan se kort over det afrikanske kontinent.

Der er dermed endnu en del usikkerhed forbundet med billederne – men sikkert er det, at der har været fokus på Prigozjin og Wagner i tiden op til topmødet, da Wagner-gruppen gennem længere tid er blevet beskrevet som Ruslands forlængede arm i Afrika.

Blandt andet er styrkerne aktive i en række lande, herunder Den Centralafrikanske Republik og Mali.

Der har derfor været rejst spørgsmål om, hvad der vil ske med lejehærens operationer i Afrika som følge af mytteriet i slutningen af juni.

»Wagner-gruppen har spillet en vigtig rolle både militært, politisk og økonomisk i forbindelse med Ruslands øgede indflydelse forskellige steder på det afrikanske kontinent,« har Katja Lindskov Jacobsen, der er seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet med fokus på blandt andet Afrika, blandt andet forklaret til Ritzau:

»Dilemmaet for Rusland er, at Rusland gerne vil blive ved med at have indflydelse i Afrika. Så hvordan kommer det til at udspille sig efter mytteriet?«

Her ses Vladimir Putin på talerstolen under topmødet i Sankt Petersborg den 27. juli. Foto: Sergei Bobylyov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Vladimir Putin på talerstolen under topmødet i Sankt Petersborg den 27. juli. Foto: Sergei Bobylyov/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge The New York Times kan billederne – såfremt de er reelle – tyde på, at Kreml måske forsøger at udnytte Prigozjins kontakter og politiske velvilje i Afrika.

På trods af det væbnede oprør.

Til Newsweek vurderer professor i statskundskab William Reno fra Northwestern University, at Prigozjins mulige tilbagevenden sandsynligvis blev godkendt – hvis ikke beordret – af Putin på grund af Wagner-gruppens omfattende operationer i Afrika.

Det kan muligvis samtidig være med til at forklare, hvorfor Wagner-bagmanden ikke blev mødt med mere alvorlige konsekvenser som følge af mytteriet, lyder det:

»Putin har brug for Prigozjin i øjeblikket til at forfølge russiske statsinteresser i Afrika. Disse interesser omfatter konkurrence med Vesten inden for sikkerhedssamarbejde, minedrift og energi,« siger William Reno.

»På trods af ulemperne ved et væbnet mytteri i sidste måned, er Prigozjin stadig en integreret del af disse elementer i den russiske stats interesser,« tilføjer han.

Topmødet i Sankt Petersborg er det andet af sin slags.

Det første fandt sted i 2019 i Sotji i det sydlige Rusland. Mødet strækker sig over to dage.