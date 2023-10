Der er omkring 19 måneder mellem de to billeder.

Og selvom de desuden er taget i to forskellige lande med flere tusind kilometers afstand, så er der en tragisk lighed mellem motiverne og omstændighederne.

»To forskellige hjørner af verden, men smerten og udfordringerne er ens,« som den ukrainske overrabbiner, Moshe Azman, anfører.

Det er på det sociale medie X, at han har delt de to billeder – der begge forestiller hans børnebørn liggende tæt sammen på madrasser.

Dette billede af børnebørnene er fra Ukraine. Foto: Moshe Azman på X Vis mere Dette billede af børnebørnene er fra Ukraine. Foto: Moshe Azman på X

Han forklarer selv, hvad der foregår.

»På det første billede gemmer mine børnebørn sig for de russiske terroristers raketter i Kyiv-regionen i de første dage af den frygtelige invasionen af Ukraine,« lyder det:

»Sammen med tusindvis af andre evakuerede vi dem senere til Israel og Europa, og i det andet billede gemmer de samme personer sig for Hamas-terroristernes raketter.«

Rusland invaderede Ukraine 24. februar sidste år, og krigen mellem de to lande har været i gang lige siden.

Dette billede af børnebørnene er fra Israel. Foto: Moshe Azman på X Vis mere Dette billede af børnebørnene er fra Israel. Foto: Moshe Azman på X

Hamas angreb Israel i lørdags, og kampene har ligeledes været i gang lige siden.

Moshe Azmans børnebørn har altså på lidt mere end halvandet år opholdt sig som civile midt i eksplosioner og kampudvekslinger i to forskellige lande.

»Det knuser mit hjerte, når jeg ser deres ansigter,« skriver overrabbineren på X:

»Men jeg tror på, at sandhedens og troens lys vil hjælpe os til at komme igennem disse prøvelser. Jeg beder til den almægtige om, at han må lade det regne med vrede ned over alle, der terroriserer civilbefolkninger.«