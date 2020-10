To politibetjente er blevet skudt i den amerikanske storby Houston i Texas.

Det skriver den lokale politichef og Houston Politi på Twitter.

Hændelsen fandt sted tirsdag morgen, lokal tid, i 2600-blokken i Holly Hall i det sydvestlige Houston, lyder det.

Gerningsmanden, der beskrives som en 'active shooter', er fortsat på fri fod.

På Twitter advarer Houston Politi mod at opholde sig i området, hvor de to betjente er blevet skudt.

»Vi har to betjente, der er blevet ramt af skud. Bed for dem. Mere følger,« skriver politichef Art Acevedo fra sin Twitter-profil.

Fra den officielle profil hos Houston Police Department (HPD) lyder det blandt andet:

»HPD er på vej til 2600 Holly Hall. Den foreløbige information er, at mindst en betjent er blevet skudt. Stedet er endnu ikke sikret. Undgå området,« skrives det.

Det står endnu ikke klart, hvad status på de to ramte betjente er.

Men lokale medier beskriver, at politiet har sendt et Swat-team til stedet, hvor en mulig mistænkt skal have barrikaderet sig.

Houston er den største by i Texas og den fjerdestørste by i USA med omkring 2,3 millioner indbyggere.

B.T. følger sagen.