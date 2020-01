Politiet i Honolulu i Hawaii eftersøger søndag aften dansk tid en gerningsmand, der har skudt to betjente.

Betjentene var rykket ud til en anmeldelse om overfald, da de blev mødt af skud. Begge betjente blev efterfølgende hastet til hospitalet, men døde af deres kvæstelser.

Det skriver Star Advertiser, der er den største dagsavis i Hawaii, og på Twitter bekræfter politiet dets tilstedeværelse.

'Området omkring Hibicus Drive er lukket i forbindelse med politiefterforskningen,' lyder det i et opslag.

Active shooter Hibiscus Dr Honolulu we’re locked down as neighborhood burns rounds going off multiple cops shot @honolulumag pic.twitter.com/k5h0nofCls — Don Wallace (@don212wallace) January 19, 2020

Efter skudepisoden brød det hus, gerningsmanden formodes at have opholdt sig i, i brand.

Siden er flammer brudt ud i fire nabohuse, og en politibil og beredskab kæmper i skrivende stund mod flammerne.

Det er for nuværende uvist, hvordan de mange husbrande er startet.

I forbindelse med politiets efterforskning er et større areal blevet spærret af.

Near my house: reports of an active shooter near diamondhead in Honolulu and now multiple homes burning. At first couldn’t figure out why the dog was going nuts... pic.twitter.com/Kuy9iL8xvi — Liz Barney (@itslizbarney) January 19, 2020

Politiet har ligeledes udsendt en opfordring til offentligheden om, at byens beboere bør holde sig fra området, indtil gerningsmanden er pågrebet.

Naboer til gerningsstedet er desuden blevet evakueret.

På de sociale medier florerer der i skrivende stund flere videoer, der viser røgskyen fra brandene.

Ligeledes viser videoer, at politiet er massivt til stede i området omkring det hus, hvor gerningsmanden formentlig har opholdt sig.