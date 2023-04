Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Colombianske myndigheder undersøger nu, hvad der fik den store bro El Ambrado til at kollapse i den vestlige del af landet. Ulykken kostede to politifolk livet.

Det Nationale Infrastruktur Agentur (ANI) udtaler, at kollapset måske var planlagt.

Billeder af broen El Alambrado blev delt på de sociale medier, hvor de rejsende fortalte om smadrede biler og lastbiler, der var faldet ned i floden La Vieja, minutter efter broen styrtede sammen onsdag. Det skriver euronews.

»Vi kan ikke udelukke noget,« siger direktøren for ANI, William Camargo.

En kig ned mod broen Alambrado, efter den kollapsede. Foto: EDWIN RODRIGUEZ PIPICANO Vis mere En kig ned mod broen Alambrado, efter den kollapsede. Foto: EDWIN RODRIGUEZ PIPICANO

»Vi bliver nødt til at undersøge en masse ting for at finde ud af, om et lille strukturelement måske er blevet beskadiget. Det kan have haft indflydelse på broens stabilitet,« siger Camargo.

Fire lastbiler – to af dem lastet med våben – og en personbil faldt ned i floden, da broen kollapsede, meddeler myndighederne.

To politbetjente på hhv. 38 og 44 år omkom, og 15 mennesker blev såret, flere af dem alvorligt.

'Jeg har beordret en undersøgelse af årsagen til kollapset og de ansvarlige,' siger den venstreorienterede præsident, Gustavo Petro, på Twitter.

Folk er i gang med at inspicere den kollapsede bro. To politifolk døde, og et angreb kan ikke udelukkes. Foto: EDWIN RODRIGUEZ PIPICANO Vis mere Folk er i gang med at inspicere den kollapsede bro. To politifolk døde, og et angreb kan ikke udelukkes. Foto: EDWIN RODRIGUEZ PIPICANO

Borgmesteren i den nærliggende by Caicedonia, Carlos Alberto Orozco, oplyser, at kollapset forårsager en masse forsinkelser for trafikken til havnebyen Buenaventura på Stillehavskysten.

Colombianske guerillagrupper udser sig ofte olieledninger, veje og offentlige bygninger som mål i en langvarig konflikt med myndighederne.

Myndighederne foretog for tre måneder siden en større undersøgelse af broen. I undersøgelsen fandt man intet bevis på noget, der skulle kunne udløse et kollaps. Broen blev bygget i 1984.

»Derfor går snakken om et pludseligt svigt,« siger William Camargo.