To bæverunger, der blev flyttet til den skotske sø Loch Lomond for at genskabe biodiversiteten, er døde. Den formodede dræber er en odder.

De unge bævere var sammen med deres forældre og tre søskende blevet fanget i den sydøstlige skotske region Tayside og flyttet til naturreservatet i sidste måned.

Torsdag gav Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) en opdatering. Den sagde, at de døde bævere blev set i sidste uge. Det skriver Sky News.

Et kamera viser en odder ved siden af det mindste bæverlig.

En bæverdæmning, som denne her, bliver forhåbentligt noget besøgende ved Loch Lomond kan se i fremtiden. Foto: Michael Macor

En obduktion viser, at bæverungen har været et bytte, og efterfølgende er blevet spist af odderen.

RSPB Skotland, som er involveret i projektet, siger, at liget af den anden unge stadig ikke er fundet. Men de mener, at den mistede livet på samme måde som den første unge.

I en blog om dødsfaldene skriver Kirsty Nutt:

»Det er kendt at unge bævere, specielt ungerne, kan blive ædt af oddere, ræve, mårer, rovfugle og selv en stor gedde.

En bæver svømmer en tur. Foto: Michael Macor

Studier viser også, at ungerne meget ofte dør, specielt i deres første år …

Vi flyttede nogle af kameraerne og satte nogle ekstra op, for bedre at kunne følge resten af familien. Det viser sig på de seneste billeder, at det går resten godt.«

Loch Lomond er bare den tredje lokation i Skotland, hvor man har udsat bævere. Det begyndte med et forsøg i Knapdale i Argyll i 2009.