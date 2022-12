Lyt til artiklen

En mand, der med koldt blod tog livet af deres mor og den mand, hun fulgtes med, efterlod to småbørn på bagsædet af bilen, mens temperaturen faldt til frysepunktet i en by i North Carolina, USA.

Men politiet var hurtigt ude. Den 42-årige Eric Coley blev anholdt, sigtet for det dobbelte mord, siger Rocky Mount politi i en pressemeddelelse.

Politiet blev kaldt ud til en parkeringsplads, der tilhørte en konstruktionsfirma tidligt torsdag morgen,

De første, der mødte på arbejde på stedet, så de to døde voksne inde i den parkerede bil. Det skriver New York Post.

Den 42-årige Eric Coley er anholdt og sigtet for de to mord. Foto: Rocky Mount Police Department

Da de uniformerede betjente mødte frem, fandt de hurtigt de to overlevende småbørn på bagsædet.

De to børn var ikke kommet noget til, men de blev alligevel bragt til hospitalet. De sad fast i frysende temperaturer i timevis, lød det i politirapporten. Senere blev de overdraget til familien.

De to der blev dræbt var den 28-årige Devone Brown og den 24-årige Destiny Wiggins. Det oplyser tv-stationen WRAL. Ifølge politiet blev parret skudt og dræbt.

De to børn, som overlevede den forfærdelige nat, var Wiggins' døtre, fortæller hendes søster tv-stationen CBS 17.

»Destiny er et af otte børn, min mor Donna Wiggins har født. Destiny har selv fire børn, to piger og to drenge,« fortæller Breana Wiggins tv-stationen.

Coley blev tiltalt for to mord, og han havde våben på sig, siger politiet. Han tilbragte natten i Nash County Jail